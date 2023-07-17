Премьер-министр по-прежнему считается наиболее подходящим кандидатом

В июне за лидеров рейтинговой таблицы социал-демократов, возглавляемых Вилией Блинкявичюте, свой голос отдали бы 12,6 проц. избирателей. В мае за СДПЛ проголосовали бы 14,5 проц. жителей.
В июне за консерваторов, занявших второе место в таблице, проголосовали бы 8,8 проц. избирателей, в мае – 9,2 проц.
За этими двумя лидирующими партиями следует и третье место занимает возглавляемое спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен Движение либералов, которое поддержали бы 7,9 проц. В ходе опроса, проведенного в мае, эта партия получила поддержку 6,8 проц. респондентов и занимала четвертое место в рейтинговой таблице.
На четвертом месте в июне – возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом Союз демократов "Во имя Литвы", которому поддержку выразили 7,8 проц. опрошенных. В мае эту партию поддерживали 6,6 проц. респондентов.
Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), который в мае поддерживали 8,8 проц. опрошенных, в июне получил меньше поддержки – 6,7 проц.
Далее в рейтинговой таблице – Партия свободы (4,8 проц.), партия "Свобода и справедливость" (4 проц.), Партия труда (2,8 проц.), Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (2,2 проц.)
10,8 проц. опрошенных в июне планировали голосовать за другую партию, 11,9 проц. утверждали, что не участвовали бы в выборах, а 19,7 проц. указали, что не решили, какую партию поддержать.
И. Шимоните по-прежнему считается наиболее подходящей кандидатурой на пост главы правительства
Опрошенных также просили выбрать, кто из политиков или общественных деятелей больше всего подходит на должность премьер-министра. Опрос показал, что наибольшее количество голосов жителей получила действующая премьер-министр Ингрида Шимоните, которую в июне наиболее подходящей главой Правительства назвали 9,6 проц. опрошенных (8,9 проц. в мае).
На втором месте – председатель СДПЛ В. Блинкявичюте, которую на посту премьера в июне хотели видеть 7 проц. опрошенных (в мае – 8,8 проц.).
Далее в этой рейтинговой таблице следуют: экс-премьер С. Сквернялис (6,2 проц.), член Сейма Ремигиюс Жемайтайтис (5,7 проц.), парламентарий Аурелиюс Верига (3,8 проц.), министр обороны Арвидас Анушаускас (3,1 проц.), спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен (2,6 проц.), экс-министр коммуникаций и транспорта, гендиректор "Litgrid" Рокас Масюлис (2,6 проц.), еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (2,6 проц.), лидер СКЗЛ Рамунас Карбаускис (2,2 проц.).
Деятельность правительства все еще оценивается скорее отрицательно
Респондентов просили оценить деятельность правительства. Положительно деятельность Кабмина оценили 3,2 проц. опрошенных, 25,7 проц. – скорее положительно. По сравнению с майским опросом, на 4,6 проц. увеличилась доля опрошенных, которые работу правительства оценили скорее положительно.
Однако большая часть участвовавших в опросе критически оценили работу правительства: отрицательно – 30,9 проц., скорее отрицательно – 33 проц.
Компания по исследованию общественного мнения и рынка Spinter tyrimai 19-28 июня 2023 г. по заказу информационного портала DELFI провела опрос общественного мнения. В опросе приняли участие жители в возрасте от 18 до 75 лет.
Применялся комбинированный метод опроса: 50 проц. телефонным опросом, 50 проц. – онлайн. Телефонное интервью проводит профессиональный интервьюер. Он проводит интервью с респондентом по заранее подготовленным вопросам, фиксируя ответы в анкете.
В онлайн-опросе респонденту отправляется ссылка на опрос, которую респондент заполняет самостоятельно в удобное для него время. Ссылка уникальна, т. е. анкета не может быть заполнена более одного раза.
В ходе исследования было опрошено 1012 респондентов. Распределение участников исследования по полу, возрасту и месту жительства пропорционально распределению населения Литвы.
Погрешность результатов исследования составляет 3,1 проц.