Премьер-министр по-прежнему считается наиболее подходящим кандидатом

В июне за лидеров рейтинговой таблицы социал-демократов, возглавляемых Вилией Блинкявичюте, свой голос отдали бы 12,6 проц. избирателей. В мае за СДПЛ проголосовали бы 14,5 проц. жителей.

В июне за консерваторов, занявших второе место в таблице, проголосовали бы 8,8 проц. избирателей, в мае – 9,2 проц.

За этими двумя лидирующими партиями следует и третье место занимает возглавляемое спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен Движение либералов, которое поддержали бы 7,9 проц. В ходе опроса, проведенного в мае, эта партия получила поддержку 6,8 проц. респондентов и занимала четвертое место в рейтинговой таблице.

На четвертом месте в июне – возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом Союз демократов "Во имя Литвы", которому поддержку выразили 7,8 проц. опрошенных. В мае эту партию поддерживали 6,6 проц. респондентов.