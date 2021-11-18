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Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что не считает, что внешняя политика Литвы в отношении Беларуси меняется, но предостерегает от предоставления Александру Лукашенко "дополнительных козырей".
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Так она прокомментировала заявление президента Гитанаса Науседы о том, что кризис нелегальной миграции на польско-литовской границе с Беларусью можно разрешить, обратившись и к авторитарному белорусскому лидеру.

"Я не думаю, что внешняя политика Литвы меняется, но в таких условиях важно не давать дополнительные козыри в руки таких игроков, как господин Лукашенко", - сказала глава правительства в интервью Delfi.

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"Я вижу попытку их взять. Сможет ли Европейский Союз до конца оставаться единым в своих оценках, как это было до сих пор, и я очень надеюсь, что так оно и будет, и что это не будет означать, что мы можем говорить о каких-то переговорах с людьми, которые шантажируют ЕС и пытаются добиться признания", – добавила она.

В интервью BBC во вторник Г. Науседа сказал, что, по его мнению, кризис нелегальной миграции можно решить, обратившись и к А. Лукашенко. Об этом он сказал после первого разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и А. Лукашенко.

По словам президента Литвы, такие переговоры не делают А. Лукашенко законным руководителем Беларуси.

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