Премьер-министр: не представляю, как Германия могла бы отказаться от обещания по бригаде

"Не могу представить, чтобы правительство Германии могло отказаться от своего публичного обещания, потому что, по моему мнению, текст не поддается интерпретации", – заявила И. Шимоните в интервью радиостанции Žinių radijas в четверг.

"В моем понимании, это обязательство уже озвучено так конкретно, что вряд ли можно сказать еще конкретнее", – добавила она.

Однако, подчеркнула она, вопрос необходимой союзникам инфраструктуры, на который в понедельник также обратил внимание и Б. Писториус, остается крайне важным.