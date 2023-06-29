29 июня 2023 г. 11:03

Премьер-министр: не представляю, как Германия могла бы отказаться от обещания по бригаде

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

По словам премьер-министр Ингриды Шимоните, заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса по поводу военной бригады, сделанные им во время его визита в Литву, являются "текстом, не поддающимся интерпретации". Поэтому, как утверждает глава правительства, она не может себе представить, чтобы Берлин в будущем мог отказаться от такого публичного обещания.

"Не могу представить, чтобы правительство Германии могло отказаться от своего публичного обещания, потому что, по моему мнению, текст не поддается интерпретации", – заявила И. Шимоните в интервью радиостанции Žinių radijas в четверг.

"В моем понимании, это обязательство уже озвучено так конкретно, что вряд ли можно сказать еще конкретнее", – добавила она.

Однако, подчеркнула она, вопрос необходимой союзникам инфраструктуры, на который в понедельник также обратил внимание и Б. Писториус, остается крайне важным.

"Понятно, что сказанное самим министром Писториусом, — по-прежнему остается вопросом времени — по-прежнему нужна инфраструктура, которую Литва строит. Мы обязательно приложим все усилия, чтобы она появилась как можно скорее", — заверила премьер-министр.

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