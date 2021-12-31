"Вы, должно быть, наблюдаете за международным пространством и видите, что это не расценивается только как вопрос Литвы. Об этой проблеме говорят и господин Боррель (Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель – BNS), и главы Еврокомиссии, и президенты других стран, и главы правительств", - заявила Шимоните в четверг в интервью информационному телеканалу Info TV .
Премьер отметила, что партнеры Литвы оценивают давление Китая как необоснованное, так как у Вильнюса есть право выбора, с кем развивать экономические связи.
Из-за более тесного сотрудничества Литвы и Тайваня и открытия в Вильнюсе торгового представительства острова осенью Китай остановил грузовые составы в Литву, выдачу разрешений на экспорт продовольственных товаров, снизил предприятиям Литвы лимиты по кредитам и поднял расценки, кроме того, Литва какое-то время была вычеркнута из таможенной системы Китая.
Также появилась информация, что Китай оказывает давление на зарубежные предприятия, чтобы они в производстве не использовали изготавливаемые в Литве компоненты.
В то же время временный поверенный Китая в Литве Чю Байхуа на этой неделе заявил, что о предполагаемом давлении на предприятия Запада он узнал из прессы, однако эти утверждения не подтверждены фактами.
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