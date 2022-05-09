"Я надеюсь, что сегодня удастся избежать различных провокаций, хотя в таких условиях, когда Россия продолжает жестокое вторжение в Украину, можно ожидать разного. Полиция готова, лучше бы этого не требовалось, но это так", — заявила премьер в понедельник журналистам в Вильнюсе.
Говоря о собраниях на кладбище советских воинов в Литве 9 мая, премьер-министр подчеркнула, что Европа отмечала этот день в воскресенье, 8 мая, но для Литвы и всей Европы война не закончилась.
Шимоните заявила, что отмечающие завершение Второй мировой вместе с Россией "культивируют альтернативную историю".
"Вчера Европа отпраздновала победу во Второй мировой войне. Мы вчера могли помянуть и вспомнить жертв, потому что для нас Вторая мировая война не закончилась 8 мая 1945 года, а закончилась, вероятно, тогда, когда отсюда был выведен последний солдат российской армии. Есть люди, которые альтернативно понимают историю и продолжают культивировать это альтернативное понимание", — сказала Шимоните.
В Литве в понедельник люди на кладбище советских солдат традиционно собираются, чтобы отметить так называемую победу Советского Союза во Второй мировой войне.
В этом году 9 мая проходит без официальных мероприятий, а посетителей кладбищ встречают небольшие протесты, а также плакаты, напоминающие о войне России в Украине. Также посетители кладбищ не могут демонстрировать обычную для этого дня символику — так называемые георгиевские ленты, ведь их публичное использование в Литве запрещено.
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