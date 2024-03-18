Премьер-министр: министр образования подавал заявление об отставке

"Министр образования, может, в пятницу об этом не упоминал, но он пришел ко мне в восемь утра с заявлением об отставке", – сказала 18 марта Шимоните.
Однако, по ее словам, "министру достаточно здравомыслия для оценки того, что ситуация с проверкой неприятная".
"Я на самом деле сожалею в связи с этим. Мы долго говорили о том, готовы ли мы на этот эксперимент. Поскольку сами поняли, что это первый раз, может быть много неожиданного, поэтому предполагали, что недовольные оценкой дети смогут пересдать экзамены в следующем году, об этом было известно с самого начала", – сказала премьер.
"Сейчас ситуация еще больше осложнилась, поскольку это не просто неудача, а явная проблема корректности заданий, кажется, что люди, которым поручили составить задания, составили их так, чтобы ученикам было как можно сложнее их решить, мне это непонятно. Я знаю, что задания еще проходят оценку каких-то экспертов, как такое может быть", – прибавила она.
По ее словам, надо учитывать интересы всех детей - и тех, кто хорошо сдал, и тех , кто сдал плохо.
"Надо избегать таких ошибок в будущем. Пока есть время делать все, чтобы ничего подобного не было на выпускных экзаменах", – сказала Шимоните.
Она сказал, что обо всем этом в пятницу говорила с министром и отметила, что сейчас не видит потребности в его отставке.
"Никакой новый министр сейчас быстро не сможет исправить сложившуюся ситуацию, а решение нужно быстрое, поэтому мы договорились, что министр со своей командой этим и займется. А к вопросу отставки вернемся, когда все будет решено", – сказала Шимоните.
Президент Науседа на прошлой неделе сказал, что назначение Якштаса на пост министра было ошибкой.
Когда началась промежуточная проверка 11-классников, появилось недовольство в связи с некорректно составленными заданиями.
Когда руководство министерства заявило, что от промежуточных проверок не откажутся, представители оппозиции заговорили о вотуме недоверия Якштасу.