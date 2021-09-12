"Традиционно немало дискуссий возникнет по бюджету, так как нелегко будет вылавировать, когда экономическая ситуация выглядит неплохо, но многие склонны забывать, что в этом году у нас на самом деле довольно высокий дефицит государственных финансов и его тоже нужно снижать", – сказала И. Шимоните.

"Рост долга – тоже проблема, и безоглядно жить в долг в таком же масштабе, как в этом или в прошлом году, мы точно не можем", – отметила премьер.

По ее словам, в долг можно финансировать единовременные расходы на обуздание пандемии или миграционного кризиса, однако постоянные расходы, такие, как заработная плата, требующие содержания инвестиции должны финансироваться из постоянных доходов.

Главной задачей осенней сессии Сейма традиционно является утверждение бюджетов государства, Фонда социального страхования (Sodra) и Фонда обязательного страхования здоровья. Также намечается пересмотр установленных в налоговом законодательстве бессрочных льгот и специальных условий налогообложения, но рабочие группы по пересмотру налогов еще не представили окончательные варианты проектов.