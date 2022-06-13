Премьер-министр Литвы заболела коронавирусом

В пресс-релизе правительства сообщается, что "результат ее теста на COVID-19 был положительным", из-за болезни откладывается запланированный на этой неделе визит премьера в США.

Шимоните была привита тремя дозами вакцины от коронавируса. Третью дозу она получила в середине ноября 2021 года.

Премьер-министр прививалась двумя дозами вакцины AstraZeneca и одной Pfizer.