Премьер-министр Литвы заболела коронавирусом

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заболела коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник вечером.
В пресс-релизе правительства сообщается, что "результат ее теста на COVID-19 был положительным", из-за болезни откладывается запланированный на этой неделе визит премьера в США.
Шимоните была привита тремя дозами вакцины от коронавируса. Третью дозу она получила в середине ноября 2021 года.
Премьер-министр прививалась двумя дозами вакцины AstraZeneca и одной Pfizer.
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