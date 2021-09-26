Премьер-министр Литвы: я сделаю все возможное, чтобы бороться за жизни людей, их безопасность и будущее

"Мы не выбираем время, в которое живем, но мы можем выбирать, как жить и чем заниматься в отведенное нам время", - сказал премьер в начале выступления.

Она отметила, что консерваторы и либералы по-прежнему несут ответственность во время кризиса.

"Было бы глупо говорить о том, что нельзя изменить. Главное - делать все, что от нас зависит, честно, разумно и искренне", - сказала И. Шимоните.

Она сказала, что хотела бы радоваться тому, что результаты вакцинации в Литве, по сравнению с другими странами, неплохие.

"Но я не могу, потому что каждая жизнь, которую забрал коронавирус, - на одну смерть больше. Поэтому я говорила и буду говорить, что сделаю все возможное, чтобы бороться за жизни людей, их безопасность и будущее, даже если это потребует непопулярных решений", - подчеркнула И. Шимоните.

В борьбе с пандемией важен каждый, кто был вакцинирован. И. Шимоните поблагодарила их.

"Мы не можем стать неприкосновенными или получить 100% гарантию того, что никто никогда не причинит нам вреда, но мы можем взять данные нам щиты и максимально защитить себя и защитить окружающих от стрел, летящих на этом поле битвы. Это наш долг и ответственность", - сказала глава правительства.

"Я была бы намного счастливее, если бы мы могли обойтись без ограничений и изменений в повседневных привычках", - подчеркнула она.

И. Шимоните также сказала, что личная свобода должна быть неотделима от ответственности.

"К сожалению, довольно часто в Литве мнимая свобода становится претензией на эгоизм", - отметила она.

"Еще ненормально много времени уделяется тому, чтобы придумывать способы обойти требования, словно они были установлены из-за самих требований", - сказала И. Шимоните.

Премьер также отметила, что дальнейшее развитие пандемии коронавируса предсказать непросто.

"Мы должны делать все, что от нас зависит, но это должно делать не только правительство, не только Сейм, но и каждый гражданин, о чем я прошу всех вас", - подчеркнула премьер-министр.

Она описала ситуацию как "экзамен солидарности, ответственности и сочувствия".

"Очень хочется верить, что мы его еще сдадим" - подчеркнула И. Шимоните.