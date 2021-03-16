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Правительство Литвы в понедельник сняло ограничение на передвижение по большей части страны за исключением 16 муниципалитетов. Режим карантина в стране действует до 31 марта 2021 года. Премьер-министр Ингрида Шимоните не сомневается, что карантин будет продлен. Об этом она сказала в передаче "Утренние звуки" на радио LRT.
Премьер-министр Литвы: я не сомневаюсь, что карантин будет продлен
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Карантин действует до 31 марта, я ни сколько не сомневаюсь, что он будет продлен. На каких условиях – будет зависеть от ситуации в ближайшие недели", – сказала LRT Шимоните.

Она сказала, что в некоторых муниципалитетах ситуация далека от оптимистичной. Шимоните заметила, что если ничего не изменится, некоторые муниципалитеты, где ситуация неплохая, могут рассчитывать на послабления на Пасху.

"Но давать какие-то обещания сегодня было бы безответственно", – заметила премьер-министр Литвы.

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