Премьер-министр Литвы: я не сомневаюсь, что карантин будет продлен

"Карантин действует до 31 марта, я ни сколько не сомневаюсь, что он будет продлен. На каких условиях – будет зависеть от ситуации в ближайшие недели", – сказала LRT Шимоните.

Она сказала, что в некоторых муниципалитетах ситуация далека от оптимистичной. Шимоните заметила, что если ничего не изменится, некоторые муниципалитеты, где ситуация неплохая, могут рассчитывать на послабления на Пасху.

"Но давать какие-то обещания сегодня было бы безответственно", – заметила премьер-министр Литвы.