Премьер-министр Литвы встретится со своим шведским коллегой

Как сообщили в правительстве, на встрече планируется обсудить региональную безопасность, необходимость усиления и ускорения поддержки Украины. Планируется также обсудить сотрудничество между странами Северной Европы и Балтии в сферах безопасности, энергетики и защиты критической инфраструктуры Балтийского моря.

Планируется также обсудить двустороннее развитие экономического сотрудничества между Литвой и Швецией.

Премьер-министр У. Кристерссон находится с визитом в Вильнюсе после того, как в начале марта Швеция официально стала членом военного альянса НАТО.

Вступлению Швеции в НАТО долгое время препятствовали Анкара и Будапешт. После длительного затягивания процесса венгерский парламент 26 февраля ратифицировал членство Швеции, а 5 марта закон подписал новый президент Венгрии Тамаш Шуйок.