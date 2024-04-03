Премьер-министр Литвы встретится со своим шведским коллегой

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė, Ulf Kristersson
Ingrida Šimonytė, Ulf Kristersson
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В среду премьер-министр Ингрида Шимоните встретится с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, находящимся с визитом в Литве.

Как сообщили в правительстве, на встрече планируется обсудить региональную безопасность, необходимость усиления и ускорения поддержки Украины. Планируется также обсудить сотрудничество между странами Северной Европы и Балтии в сферах безопасности, энергетики и защиты критической инфраструктуры Балтийского моря.

Планируется также обсудить двустороннее развитие экономического сотрудничества между Литвой и Швецией.

Премьер-министр У. Кристерссон находится с визитом в Вильнюсе после того, как в начале марта Швеция официально стала членом военного альянса НАТО.

Вступлению Швеции в НАТО долгое время препятствовали Анкара и Будапешт. После длительного затягивания процесса венгерский парламент 26 февраля ратифицировал членство Швеции, а 5 марта закон подписал новый президент Венгрии Тамаш Шуйок.

Таким образом, процесс ратификации членства Швеции был завершен.

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