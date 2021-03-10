Премьер-министр Литвы: вопрос мобильности обсудим на следующей неделе

"Сегодня будут приняты те решения, которые представили эксперты. Они касаются торговых предприятий. Поскольку немало муниципалитетов хочет участвовать в пилотном проекте возвращения детей в школу, будет дано добро на эту деятельность", – сказала журналистам Шимоните.

По ее словам, правительство в среду примет и решение по вопросу работы культурных учреждений. А вот муниципалитетам, в которых уровень заболеваемости низкий, с послаблениями придется подождать.

"В понедельник будем обсуждать вопрос ограничения мобильности, будем говорить о режиме, который вступит в силу после окончания действия ограничения в масштабах всей страны", – сказала Шимоните.

По ее словам, масштабы тестирования зависят от усилий самих муниципалитетов, а результаты пока оцениваются как неудовлетворительные.

"В Литве меньшинство муниципалитетов, тестирующих 2% жителей, а по нашему мнению - это безопасный уровень. Мы хотели бы, чтобы такой показатель был у большинства, от этого зависит освобождение жизни и открытие образовательных учреждений", – прибавила глава правительства.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте 8 марта сказала, что с 15 марта режим мобильности должен измениться. Правда, планируют оставить в силе ограничения в "черных" по эпидемиологическим показателям муниципалитетах.

По данным на 10 марта, к таким относятся: Калварийский, Мариямпольский, Варенский, Шальчининкский, Швенченский, Ширвинтский, Купишкской и Висагинский муниципалитеты.

Это значит, что там показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет больше 500 случаев на 100 000 жителей .