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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что нет планов в связи с изменениями в порядке приоритетной вакцинации, поскольку уже сейчас переходят к вакцинации более молодых жителей.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мне кажется, хотелось бы как можно меньше менять порядок вакцинации. Конечно, Минздрав может принять другое решение и предложить иной порядок, но я такого не слышала", – сказала премьер.

По ее словам, дискуссии на эту тему затянулись, а в скором времени начнется вакцинация людей из других возрастных групп.

"Дискуссия о том, какие профессии больше заслужили попасть в приоритетную очередь, отняли много времени. Очень сложно найти какой-то ясный критерий, за исключением медиков. (…) Мы напрасно потратили на это много времени. Сейчас, когда вакцины становится больше, просто надо снижать возрастную планку", – сказала глава правительства.

"Как по занятости больниц, так и по статистике смертности, думаю, это было бы наилучшим решением", – прибавила она.

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