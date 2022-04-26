Премьер-министр Литвы: в преддверии 9 мая ведомства следят за ситуацией, чтобы избежать провокаций

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В преддверии 9 мая ведомства следят за ситуацией, чтобы не допустить провокаций, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Мы знаем, что есть такая дата, когда некоторые люди празднуют что-то, что нам не очень понятно. Наши учреждения готовятся, следят за ситуацией, социальными сетями и другими информационными сферами и будут готовы защитить население от различных провокаций, которые могут случиться", — заявила премьер во вторник в Сейме.

Комментируя ситуацию с возможными провокациями России по случаю победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, премьер-министр подчеркнула, что "наверное, нет лучшего противоядия от различных провокаций, чем собственное мудрое поведение".

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Департамент госбезопасности (ДГБ) ранее предупреждал, что 9 мая в Литве возможны провокации и инциденты с применением насилия.

По данным разведки, почти не вызывает сомнений то, что, как и каждый год, у могил советских воинов пройдут мероприятия. Их ежегодно организовывали в разных городах Литвы российские дипломаты с представителями российских соотечественников.

Во время этих мероприятий обычно собирается несколько сотен человек с георгиевскими ленточками, демонстрацию которых на публике Сейм запретил из-за войны в Украине. Президент Гитанас Науседа подписал эти поправки, запрет вступил в силу 21 апреля.

По данным ДГБ, в преддверии 9 мая также могут быть попытки организовать демонстрации в поддержку войны России в Украине, так как в некоторых странах Евросоюза они уже проходят.

Кроме того, литовские муниципалитеты недавно предприняли шаги по демонтажу памятников, построенных в советское время в честь красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны.

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