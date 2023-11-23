Премьер-министр Литвы в Киеве примет участие в кампании "Зерно из Украины"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая на этой неделе прибудет в Украину, в Киеве намерена встретиться с руководством страны, а также принять участие в международном форуме по украинскому зерну, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

"Я встречусь с руководством Украины. В субботу я приму участие в инициативе "Зерно из Украины", инициированной президентом Зеленским в прошлом году", сообщила И. Шимоните журналистам в четверг в Сейме.

Как сообщалось ранее на этой неделе, премьер-министр посетит Киев с четверга по воскресенье.

Последний раз И. Шимоните посещала Украину осенью прошлого года.

Кампания "Зерно из Украины", инициированная В. Зеленским в прошлом году, направлена ​​на то, чтобы направить украинские продукты питания в страны, наиболее пострадавшие от вызванного Кремлем глобального продовольственного кризиса.

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