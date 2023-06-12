"Верю, что признание прошлого и извлечение уроков из него — единственный способ создать более инклюзивное и толерантное общество. Холокост не был изолированным историческим событием. Это была кульминация многовековых антисемитских настроений, дискриминации и обесчеловечивания. В наших обществах были посеяны семена ненависти, и мы должны сохранять бдительность, чтобы они больше никогда не пустили корни", – сказала глава Правительства Литвы.

По словам премьер-министра, Мемориал Холокоста "Яд Вашем" также является свидетельством трагедии Литвы, которая потеряла двести тысяч своих еврейских граждан.

"Эта трагедия никогда не будет забыта и навсегда останется открытой раной. Долг каждого из нас — сделать так, чтобы горькая правда никогда не скрывалась и нашла место в наших сердцах", — сказала И. Шимоните.

На встрече с руководителем Мемориала Холокоста "Яд Вашем" Д. Даяном премьер-министр обсудила вопросы, актуальные для Литвы и литовской еврейской общины, почитание мемориалов Холокоста и вклада литовских евреев в историю страны, необходимость не оставить места ни для символов тоталитарных идеологий, ни для увековечивания коллаборационистов этих режимов в общественных пространствах, а также возможность сотрудничества с "Яд Вашем" в сфере образования.