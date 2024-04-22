Премьер-министр Литвы уходит в отпуск в связи с предвыборной кампанией

Сообщается, что премьер-министр будет находиться в отпуске с 22 по 25 апреля, с 29 апреля по 2 мая и с 7 по 10 мая. По распоряжению президента на время отпуска И. Шимоните будет замещать министр финансов Гинтаре Скайсте.

Как сообщили в избирательном штабе И. Шимоните, уйдя в ежегодный отпуск, премьер уделит время встречам с деятельными людьми, укрепляющими страну. В понедельник кандидат отправится в Паневежис.

"За этот месяц перед выборами я хочу уделить внимание тем, кто своей работой и жизнью укрепляет Литву", - сказала кандидат на пост главы страны.

И. Шимоните первой из всех кандидатов представила в Главную избирательную комиссию (ГИК) собранные подписи жителей. За кандидата в президенты, выдвинутого консерваторами, подписались более 33,7 тыс. избирателей.