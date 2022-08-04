"На следующей неделе - до четверга - премьер планирует уйти в отпуск, в пятницу, 12 августа, примет участие в неформальном Совете министров Балтии в Риге", - сообщила Раса Якилайтене.
Замещать премьер-министра будет министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
На следующей неделе уходят в отпуска министр внутренних дел Агне Билотайте, министр экологии Симонас Гентвилас.
На следующей неделе продолжатся отпуска министра обороны Арвидаса Анушаускаса, министра культуры Симонаса Кайриса, министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, министра финансов Гинтаре Скайсте.
На следующей неделе намерены отдыхать более половины членов правительства.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министерство будет контролировать содержимое уличных туалетов: некоторых ждут большие штрафы
Министерство охраны окружающей среды Литвы...
На море будет дежурить полиция, один отдыхающий сломал спасателю нос
Вытащенный из воды на берег пьяный отдыхающий по-своему...
Коронавирус в Литве: 1532 новых случая и 4 смерти
За минувшие сутки в Литве выявлено 1532 новых случая...
В Литве наступает жаркая пора, но в выходные погода испортится
В четверг днем погоду в Литве обусловит западная часть...
Советник президента: обещания Лукашенко предоставить литовцам гражданство Беларуси - ложь и пропаганда
Обещание Александра Лукашенко делать все, чтобы...