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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник идет в отпуск на два дня.
ВРИО премьера будет министр энергетики Дайнюс Крейвис.
В последний раз Шимоните отдыхала в августе этого года.
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