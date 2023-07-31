31 июля 2023 г. 08:40

Премьер-министр Литвы: убийство в Медининкай – эпизод той же войны, которая идет в Украине

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В понедельник Литва вспоминает 32-ую годовщину убийства в Медининкай. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что это трагическое происшествие ничто иное, как эпизод войны, которая идет в Украине.

"Сегодня жертва защитников Медининкай обрастает новыми смыслами. Это был эпизод той же войны, которая сейчас разгорелась в Украине. К сожалению, очень часто свобода и сила страны взрастают на окропленной кровью героев почве. Агрессор должен быть остановлен и побежден в Украине, если мы хотим пресечь появление кровавых трагедий в Литве", – сказала премьер-министр.

Она также порадовалась переменам в деле охраны госграницы страны, отметила, как укрепилась наша страна с тех пор, когда в Медининкай звучали выстрелы агрессоров и сказала, что этого бы не было, если бы множество людей, рискуя своими жизнями, не выполнили свою миссию в борьбе за свободу.

Напомним, что 31 июля 1991 г. советские "омоновцы" совершили нападение на КПП Медининкай и убили шестерых из восьми дежуривших в ту ночь литовских пограничников, еще один из них от полученных ран скончался в больнице.

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