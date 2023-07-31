Премьер-министр Литвы: убийство в Медининкай – эпизод той же войны, которая идет в Украине

"Сегодня жертва защитников Медининкай обрастает новыми смыслами. Это был эпизод той же войны, которая сейчас разгорелась в Украине. К сожалению, очень часто свобода и сила страны взрастают на окропленной кровью героев почве. Агрессор должен быть остановлен и побежден в Украине, если мы хотим пресечь появление кровавых трагедий в Литве", – сказала премьер-министр.

Она также порадовалась переменам в деле охраны госграницы страны, отметила, как укрепилась наша страна с тех пор, когда в Медининкай звучали выстрелы агрессоров и сказала, что этого бы не было, если бы множество людей, рискуя своими жизнями, не выполнили свою миссию в борьбе за свободу.