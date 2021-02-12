Она напомнила, что за последние сутки был госпитализирован 101 пациент, почти 60 получают кислородную терапию, а 7 – подключены к аппарату ИВЛ. Всего в больницах лежат больше 1000 ковидных пациентов, 113 из них - в реанимации. Вчера 19 человек скончались от нового вируса.

"Эти цифры красноречивее всех случаев, положительных тестов, сценариев и букв, которыми они отмечены. Да, ситуация лучше, чем в конце прошлого года–начале этого, когда каждый день не знали за счет кого расширять койки, где брать волонтеров, которые заменят больной персонал", – писала она.

Однако улучшение показателей не снимают ответственность.

"Но то, что сейчас лучше, не значит, что можно расслабиться, не снимает ответственность. Да, мы не можем вечно держать домашние хозяйства закрытыми без работы, бизнеса, учебы. Но улучшение ситуации - не повод для игнорирования реальности, особенно сейчас, когда практически каждый знает кого-то, кто лишился своих близких, друзей или кто сам мучался, задыхаясь на больничной койке. Или по крайней мере врача со следами средств защиты на лице", – писала она.

Поэтому единственный выход из ситуации – ответственное отношение к ней.

"Единственный путь - после открытия не спровоцировать новое обнуление, нужно серьезное отношение к ситуации. А это значит, соблюдение правил, даже если речь идет о рекомендации. Даже если никто не будет считать, сколько раз в день вы проветриваете помещения, все равно проветривать. Даже если никто не контролирует, дезинфицируете ли вы руки. Надевать маски", – писала Шимоните.

"В жизни много дополнительных сложностей, а мы принимаем их как необходимое. Правила - это дополнительная сложность, для кого-то таковыми являются мораль и личная гигиена. Но как-то мы ее соблюдаем. Такое "осложнение" как тест перед началом работы - несколько минут времени и немного дискомфорта. По сравнению с тем, чего стоят сутки в реанимации – это мизер. Государство призывает делать это не для того, чтобы что-то осложнить, а чтобы облегчить веру в безопасность", – сказала Шимоните.

"Люди общаются не только на работе – дети ходят в детские сады, есть никто не будет всех каждый день проверять, но сдать тест перед началом работы - это только время. Но это время окупится, когда будешь знать, что можно работать, будут в безопасности ваши клиенты, вам удастся избежать неприятных заражений", – призывала премьер.

"Тест - не обязательство, которое могло бы быть дополнительной проблемой. Это возможность и доверие, путь максимальной безопасности. Это можно перетерпеть, я только очень хочу, чтобы не пришлось сожалеть о самих решениях, как о преждевременных", – писала она в фейсбуке.

Delfi напоминает, что с 15 февраля в Литве открываются некоторые магазины и салоны красоты. Правительство призывает всех, кто начнет работу, добровольно и бесплатно сдать тест на коронавирус.