"Я говорила с директором поликлиники, которая прямо заявила, что некоторые люди ждут вакцину "Спутник". Эти люди не против прививок – значит, их можно убедить прививаться, но Литовская Республика не намерена закупать "Спутник", не намерена заказывать его, мы будем прививать теми вакцинами, которые закупили через ЕС", – сказала журналистам Шимоните.
По ее словам, люди старшего возраста иногда получают неверную информацию о вакцинации.
"Тракайский район - район многонациональный, здесь важно информационное поле, в котором находится часть людей", - сказала премьер.
По словам Шимоните, пользу вакцинации можно увидеть по ситуации в медучреждениях и домах социальной опеки и паллиативного ухода – там привили больше 70% человек.
"Там у нас ничего такого, что было в декабре, когда люди массово изолировались, когда болели врачи, медсестры. Сейчас в день там заболевает столько людей, что их можно пересчитать на пальцах двух рук. Это доказательство того, что важно привить как можно больше людей", – заметила премьер.
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