После встречи состоялась пресс-конференция.

"Отлично, что мы достигли такого формата для решения проблемы миграции. Сегодня я много раз слышал слова "договорились", "единогласно". И это обнадеживает, значит, проблема может быть решена", – сказал глава страны.

"Оценка белорусского режима не меняется. Может, были разногласия по вопросу тактики в решении миграционной проблемы по дипломатическим и политическим каналам", – продолжил он.

"Надо решать проблему охраны границы, которую не решали много лет. Это надо делать быстро. Мы надеемся на гражданскую инициативу", – призвал Науседа к объединению.

Глава страны сказал, что для решения нетрадиционных проблем, нужны нетрадиционные средства, это надо делать быстро и эффективно.

Обсуждался и вопрос введения чрезвычайного положения.

"Конечно, я не мог обойти и вопрос режима ЧП, интересовался у лидеров всех политических партий, что они об этом думают. Ну и консенсус такой – мы открыты для всех вопросов и этот можем решать в ближайшем будущем. Однако пока надо оценить следующие моменты: оценить юридические моменты введения этого режима, его влияние на гражданские права жителей Литвы. Для введения ЧП нам нужен широкий консенсус. Главное, оценить, что нам это даст", – сказал Науседа.

Он убежден, что саму армию уполномочить к действиям можно уже сейчас.

"Даже в условиях чрезвычайной ситуации. Мы делаем это сейчас, будем делать и в будущем", – сказал он.

Шимоните оценила эту встречу, как обмен мнениями.

"За эти две недели ситуация несколько изменилась. И изменилась к худшему", – сказала Шимоните, заметив, что это проблема не только Литвы.

"Всем понятна и договоренность о том, что это не только выяснение отношений между Беларусью и Литвой. Это реакция на решения, которые единогласно принял ЕС после захвата самолета", – сказала она, заметив, что после этого Беларусь перестала охранять свою границу.

"Значит, этот вопрос касается не только Литвы, это вопрос ЕС. В этом направлении последовательно работает как правительство, так и президент. Я думаю, мы получили большую поддержку: политическую и практическую", – заметила Шимоните, сказав, что Литва большие надежды связывает с переговорами между ЕС Ираком и Турцией.

Премьер сказала, что достигнуто соглашение об укреплении охраны границы.