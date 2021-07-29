После встречи состоялась пресс-конференция.
"Отлично, что мы достигли такого формата для решения проблемы миграции. Сегодня я много раз слышал слова "договорились", "единогласно". И это обнадеживает, значит, проблема может быть решена", – сказал глава страны.
"Оценка белорусского режима не меняется. Может, были разногласия по вопросу тактики в решении миграционной проблемы по дипломатическим и политическим каналам", – продолжил он.
"Надо решать проблему охраны границы, которую не решали много лет. Это надо делать быстро. Мы надеемся на гражданскую инициативу", – призвал Науседа к объединению.
Глава страны сказал, что для решения нетрадиционных проблем, нужны нетрадиционные средства, это надо делать быстро и эффективно.
Обсуждался и вопрос введения чрезвычайного положения.
"Конечно, я не мог обойти и вопрос режима ЧП, интересовался у лидеров всех политических партий, что они об этом думают. Ну и консенсус такой – мы открыты для всех вопросов и этот можем решать в ближайшем будущем. Однако пока надо оценить следующие моменты: оценить юридические моменты введения этого режима, его влияние на гражданские права жителей Литвы. Для введения ЧП нам нужен широкий консенсус. Главное, оценить, что нам это даст", – сказал Науседа.
Он убежден, что саму армию уполномочить к действиям можно уже сейчас.
"Даже в условиях чрезвычайной ситуации. Мы делаем это сейчас, будем делать и в будущем", – сказал он.
Шимоните оценила эту встречу, как обмен мнениями.
"За эти две недели ситуация несколько изменилась. И изменилась к худшему", – сказала Шимоните, заметив, что это проблема не только Литвы.
"Всем понятна и договоренность о том, что это не только выяснение отношений между Беларусью и Литвой. Это реакция на решения, которые единогласно принял ЕС после захвата самолета", – сказала она, заметив, что после этого Беларусь перестала охранять свою границу.
"Значит, этот вопрос касается не только Литвы, это вопрос ЕС. В этом направлении последовательно работает как правительство, так и президент. Я думаю, мы получили большую поддержку: политическую и практическую", – заметила Шимоните, сказав, что Литва большие надежды связывает с переговорами между ЕС Ираком и Турцией.
Премьер сказала, что достигнуто соглашение об укреплении охраны границы.
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