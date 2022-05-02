Премьер-министр Литвы: шантаж РФ может побудить ЕС быстрее отказаться от российских газа и нефти

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Премьер-министр Литвы отмечает, что хочется верить в то, что экономический шантаж России в вопросе остановки поставок газа в Польшу и Болгарию побудит Европейский Союз быстрее отказаться от российских нефти и газа. По словам Ингриды Шимоните, на Литву, которая больше не покупает российский газ, действия России не окажут прямого влияния.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Я бы хотела верить. Все же есть такие страны, как Литва, которые могут достаточно легко это реализовать, потому что мы давно готовились к этому в газовой сфере и у нас есть альтернативы. И наша нефтяная компания (Orlen Lietuva — BNS) тоже давно готовилась и может принять подобное решение", — сказала Шимоните в интервью литовскому деловому изданию Verslo zinios.

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"К сожалению, не во всех случаях в Европе они могут быть приняты так быстро. Но вполне возможно, что Россия спровоцирует очень быстрое принятие этих решений. И тогда вопрос будет просто закрыт", — добавила она.

По словам главы правительства, Европейская Комиссия не в первый раз интересуется литовским опытом в этой области.

"Напомню, что для альтернативы поставкам газа была сильная политическая воля, заключавшаяся в том, что мы должны сделать все возможное, чтобы снизить нашу зависимость от России. Тогда это был скорее вопрос ценового шантажа, сейчас это вопрос элементарных поставок", — сказала Шимоните.

По ее словам, Литва, которая больше не покупает российский газ, напрямую не пострадает от действий России.

"Возможный косвенный эффект заключается в том, что все больше и больше стран откажутся от российского газа и конкуренция на рынке сжиженного газа станет выше. Но я бы уже рассматривала это как риск, который рано или поздно наступит, на который Европа должна пойти, если хочет отключиться от этого ненадежного поставщика", — сказала она.

Среди прочего Шимоните считает, что есть "все шансы" ускорить синхронизацию балтийских электросетей с западноевропейскими.

"Раньше самым большим энтузиастом в процессе синхронизации была Литва, а наши латвийские и эстонские коллеги немного переживали из-за различных технических вопросов. Но после российского вторжения в феврале очень быстро было решено сократить пропускную способность с Калининградом и Россией до технически необходимого уровня", — сказала премьер-министр в интервью Verslo zinios.

По ее словам, для того, чтобы система стабильно работала самостоятельно, еще предстоит принять решения - проверить работу отдельной от России энергосистемы, завершить реализацию проекта накопительной батареи и выполнить некоторые другие работы.

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