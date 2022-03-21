Как сообщает пресс-служба правительства, Шимоните подчеркнула, что необходимо и в дальнейшем всеми возможными способами поддерживать Украину, которая борется не только за свою независимость, но и за мир и стабильность всей Европы.
"Самой большой политической помощью Украине стало бы известие от Евросоюза об ускорении процедур по статусу кандидата в ЕС", - подчеркнула премьер.
Рютте является одним из лидеров европейских государств, которые придерживаются позиции, что ускорить путь Украины к членству невозможно.
"Нет того, что называется ускоренной процедурой", - сказал Рютте, прибыв на последнюю встречу глав стран ЕС.
По словам премьера Литвы, особенно важно более тесно координировать действия международного сообщества, продолжать усиливать давление на Россию и ее союзницу - Беларусь, расширять и ужесточать вводимые для них санкции.
Она поблагодарила нидерландского коллегу за участие этой страны в силах передового базирования НАТО в Литве и за решение увеличить численность размещенного в нашей стране контингента.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, и премьер также подчеркнула необходимость перехода НАТО от сдерживания к стратегии обороны.
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