Премьер-министр Литвы: решение комиссии по договору ЛЖД и "Беларуськалия" будет еще в этом году

По ее словам, до 31 января у правительства должны быть все ответы на вопросы, связанные с транзитом удобрений.

"Есть некоторые ответы, которые не являются национальными, например, согласование европейских санкций с санкциями США. Здесь мы можем инициировать, но не можем брать обязательства, что решения у нас будут к тому времени", - сказала премьер журналистам в среду.

"Решения комиссии точно будут в этом году. Какие они будут - ответить я не могу, как не могу создавать видимость того, что что-то решено", - добавила она.

По словам Шимоните, дальнейшие шаги правительства и то, когда может быть прекращен транзит белорусских грузов через Литву, будут зависеть от того, что решит правительственная комиссия по национальной безопасности.

Как сказала премьер, одна из основных претензий в этой ситуации связана с тем, что сделки железных дорог с "Беларуськалием" и изменения в них не были представлены на проверку правительственной комиссии.

"В моем понимании, это очень важное обстоятельство", - сказала она.

Дата отставки главы ЛЖД должна быть объявлена как можно скорее

Дата отставки руководителя "Литовских железных дорог" Мантаса Бартушки должна быть объявлена как можно скорее, говорит премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Правление информировало, что будет договорено о конкретном сроке, когда руководитель уйдет с должности, было бы хорошо, чтобы эти договоренности были четкими и чтобы о них было объявлено как можно скорее", - сказала Шимоните на пресс-конференции в правительстве в среду.

Председатель правления ЛЖД Кястутис Шлюжас сообщил, что Бартушка уйдет после переходного периода, чтобы не нагнетать ситуацию с продолжающимся несмотря на санкции США для "Беларуськалия" транзитом удобрений через Литву.

Бывший генеральный директор компании терминалов нефти и сжиженного газа Klaipedos nafta Бартушка возглавляет ЛЖД с 16 декабря 2016 года.

Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву продолжается несмотря на вступившие в силу на минувшей неделе санкции США для этого предприятия. Белорусское предприятие перед вступлением санкций в силу перевело аванс осуществляющим перевозку грузов "Литовским железным дорогам" на несколько месяцев вперед.

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора ЛЖД c "Беларуськалием", хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.