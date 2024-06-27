2024.06.27 12:12

Премьер-министр Литвы раскритиковала инициативу расследования связей Навицкене: не представляю, что эта комиссия может делать

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Моника Навицкене
Моника Навицкене
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Премьер-министр Ингрида Шимоните раскритиковала парламентскую инициативу создания временной комиссии по расследованию связей бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене. По словам премьер-министра, М. Навицкене уже взяла на себя ответственность за свои решения. Кроме того, отмечает И. Шимоните, на ситуацию уже отреагировали правоохранительные органы. Поэтому создание комиссии в парламенте, несомненно, политизировало бы начавшиеся правовые процессы, убеждена глава правительства.

„Рассматриваю это как политический процесс. Не совсем знаю, что оппозиция хочет расследовать. Среди вопросов, которые там написаны, есть очень странные вопросы, не имеющие ничего общего с М. Навицкене. (...) Не представляю, что может сделать комиссия Сейма, если расследования происходят в ведомствах“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме в четверг.

„М. Навицкене больше не министр, она взяла на себя ответственность за то, чего, по моему мнению, ей делать не следовало, она приняла неправильное решение, и мне здесь нечего скрывать. Она поплатилась за это, потому что ей пришлось отказаться от должности, в которой она была успешна. Из-за этого печально, наверное, и мне, и ей, и всем остальным людям, которые ценили ее работу в министерстве“, – сказала Премьер-министр.

Поэтому премьер-министр надеется, что в парламенте не будет создана комиссия по М. Навицкене.

„В моем понимании, попытки оппозиции как-то связать с этим делом ряд других процессов, происходящих во всех других ведомствах, находящихся в их компетенции, – это уже политизация юридических процессов. Надеюсь, что у Сейма хватит мудрости не создавать такую ​​комиссию“, - сказала политик.

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