Премьер-министр Литвы раскритиковала инициативу расследования связей Навицкене: не представляю, что эта комиссия может делать

„Рассматриваю это как политический процесс. Не совсем знаю, что оппозиция хочет расследовать. Среди вопросов, которые там написаны, есть очень странные вопросы, не имеющие ничего общего с М. Навицкене. (...) Не представляю, что может сделать комиссия Сейма, если расследования происходят в ведомствах“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме в четверг.

„М. Навицкене больше не министр, она взяла на себя ответственность за то, чего, по моему мнению, ей делать не следовало, она приняла неправильное решение, и мне здесь нечего скрывать. Она поплатилась за это, потому что ей пришлось отказаться от должности, в которой она была успешна. Из-за этого печально, наверное, и мне, и ей, и всем остальным людям, которые ценили ее работу в министерстве“, – сказала Премьер-министр.