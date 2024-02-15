Премьер-министр Литвы примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Сообщается, что в пятницу глава правительства примет участие в круглом столе конференции и двусторонних встречах.

Министр иностранных дел Г. Ландсбергис, который также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, станет одним из ключевых докладчиков на сессии в воскресенье Adding Chairs to the Table: A Deeper, Wider, and More Capable EU? (Добавление стульев за столом переговоров: более глубокий, широкий и более дееспособный ЕС?), о том, как война России в Украине повлияла на расширение Евросоюза.

В ходе визита Г. Ландсбергис также встретится с главнокомандующим объединенными силами в Европе, коллегами из Болгарии, Молдовы, Великобритании, Эстонии, Латвии, Святого Престола и других стран, немецкими политиками.

Мюнхенская конференция по безопасности – крупнейшая конференция по безопасности, в этом году она проводится в юбилейный, 60-й раз.