Премьер-министр Литвы примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Премьер-министр Ингрида Шимоните вместе с министром обороны Арвидасом Анушаускасом и главой литовской дипломатии Габриэлюсом Ландсбергисом примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая в четверг начнется в Германии.

Сообщается, что в пятницу глава правительства примет участие в круглом столе конференции и двусторонних встречах.

Министр иностранных дел Г. Ландсбергис, который также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, станет одним из ключевых докладчиков на сессии в воскресенье Adding Chairs to the Table: A Deeper, Wider, and More Capable EU? (Добавление стульев за столом переговоров: более глубокий, широкий и более дееспособный ЕС?), о том, как война России в Украине повлияла на расширение Евросоюза.

В ходе визита Г. Ландсбергис также встретится с главнокомандующим объединенными силами в Европе, коллегами из Болгарии, Молдовы, Великобритании, Эстонии, Латвии, Святого Престола и других стран, немецкими политиками.

Мюнхенская конференция по безопасности – крупнейшая конференция по безопасности, в этом году она проводится в юбилейный, 60-й раз.

Ежегодное мероприятие объединяет политических лидеров, представителей академического мира и бизнеса для обсуждения проблем глобальной безопасности и способов их преодоления.

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