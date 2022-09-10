Премьер-министр Литвы представила парламенту предложения по ценам на электричество

"Основная проблема Литвы - большая зависимость от импорта электроэнергии. Почему? Очень хороший вопрос. Я была бы не против, если бы парламент Литвы решил, что надо провести парламентское расследование и выяснить причину формирования ожидания вечно низких цен на электричество, несмотря на то, что ничего не делали для того, чтобы оставить хотя бы резервные мощности его генерирования", – сказала в субботу в парламенте Шимоните.
Премьер считает, что инфляция в стране уже достигла своего пика.
"Правительство считает, что пика инфляции мы скорее всего уже достигли, рост цен выдохнется, а позже цены должны вернуться на обычный уровень", – сказала Шимоните в парламенте.
Она акцентировала двузначный рост зарплат в этом году и прибавила, что рост цен не должен быть выше роста доходов жителей.
"Литва по уровню жизни продолжает приближаться к Западу, это будет продолжаться и в следующем году",- заметила премьер.
Напомним, что 8 сентября Департамент статистики объявил о том, что в августе годовая инфляция составила 22,4%, потребительские цены за год выросли на 26,5%, цены на услуги – на 12,5%.
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