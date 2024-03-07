Премьер-министр Литвы: предложение о запрете транзита российского зерна без европейского решения противоречит законодательству ЕС

"Насколько мне известно, вчера на польской стороне, вероятно, были два фермера, которые следили за тем, что было найдено в грузовиках, и около 12 бригад государственных учреждений с одной и другой стороны. Такова цена демократии, что люди находят способы выразить свое недовольство, но мне кажется, что должны решаться те проблемы, которые можно решить", – сказала она.