Премьер-министр Литвы: предложение о запрете транзита российского зерна без европейского решения противоречит законодательству ЕС

"Понимаю, что сейчас на волне политики будут регистрировать всевозможные предложения и пытаться показаться, кто больше отстаивает интересы фермеров или какие-то другие интересы, это будет и в коалиции, и в оппозиции, и где только хочешь. Санкции ЕС устанавливаются решениями ЕС, консенсусом, и мы поддержим запрет на ввоз продовольственных товаров", – заявила И. Шимоните в четверг в интервью для Žinių radijas.
"Ситуация с транзитом будет намного сложнее, потому что парадигма ЕС такова, что ограничение поставок продовольствия в третьи страны, на глобальный Юг, куда обычно идет эта продукция, означает повышение определенной напряженности в отношении безопасности поставок продовольствия", – объяснила она.
Говоря о протесте польских фермеров на границе, И. Шимоните заверила, что акция не вызвала серьезных нарушений дорожного движения.
"Во время блокады автомобили направлялись на специальную площадку, протестующие фермеры имели возможность посмотреть, что перевозится, хорошо, что работа учреждений была хорошо организована и это не вызвало серьезных нарушений дорожного движения", – сказала премьер-министр.
"Насколько мне известно, вчера на польской стороне, вероятно, были два фермера, которые следили за тем, что было найдено в грузовиках, и около 12 бригад государственных учреждений с одной и другой стороны. Такова цена демократии, что люди находят способы выразить свое недовольство, но мне кажется, что должны решаться те проблемы, которые можно решить", – сказала она.