Премьер заверила, что правительство Литвы готово продолжать работать с А. Шалленбергом над укреплением литовско-австрийского партнерства и защитой фундаментальных ценностей Европейского союза (ЕС).
"С учетом сложных вызовов, с которыми сегодня сталкивается ЕС, тесное сотрудничество государств-членов становится особенно важным. Я уверена, что наши взаимные поддержка, понимание и общие усилия помогут создать безопасную, процветающую и ориентированную в будущее Европу, а также окружение по соседству", – говорится в поздравлении И. Шимоните.
А. Шалленберг был приведен к присяге в понедельник. Он сменил на должности подавшего в отставку из-за коррупционного скандала канцлера Себастьяна Курца.
Новый канцлер до этой поры занимал должность министра иностранных дел.
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