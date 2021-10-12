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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник поздравила нового канцлера Австрии Александра Шалленберга и пожелала успехов в работе на должности.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

Премьер заверила, что правительство Литвы готово продолжать работать с А. Шалленбергом над укреплением литовско-австрийского партнерства и защитой фундаментальных ценностей Европейского союза (ЕС).

"С учетом сложных вызовов, с которыми сегодня сталкивается ЕС, тесное сотрудничество государств-членов становится особенно важным. Я уверена, что наши взаимные поддержка, понимание и общие усилия помогут создать безопасную, процветающую и ориентированную в будущее Европу, а также окружение по соседству", – говорится в поздравлении И. Шимоните.

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А. Шалленберг был приведен к присяге в понедельник. Он сменил на должности подавшего в отставку из-за коррупционного скандала канцлера Себастьяна Курца.

Новый канцлер до этой поры занимал должность министра иностранных дел.

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