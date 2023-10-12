Премьер-министр Литвы поздравила Испанию с национальным праздником

В своем поздравлении премьер не только отметила крепкие отношения между Испанией и Литвой, но и выразила надежду, что страны продолжат успешно сотрудничать, когда в эти дни мир полон вызовов.

"Я очень рада дружеским отношениям с Испанией и совместной работе в Евросоюзе, НАТО и других международных организациях. Я также поздравляю Испанию с успешным председательством в Совете Европейского союза в это чрезвычайно трудное время и с такой сложной повесткой", - говорится в поздравлении И. Шимоните.

"Я уверена, что наши страны-единомышленники продолжат работать вместе над укреплением двусторонних отношений и основанного на правилах международного порядка. Сегодня в борьбе с вызовами, с которыми сталкиваются демократии, наша солидарность и тесное сотрудничество важны как никогда", - отметил глава правительства в поздравлении.