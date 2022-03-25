Передавая поздравления лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, премьер-министр пожелала, чтобы в будущем этот день праздновался не только в сердцах любящих свободу белорусов, но и на улицах больших и малых городов демократической Беларуси.
"К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями того, как Александр Лукашенко окончательно предает белорусский народ, отдавая территорию вашей красивой и мирной страны как плацдарм для жестоких военных действий России в Украине", - говорит премьер.
"Поздравляю свободных людей и лидеров свободной Беларуси, которые, не колеблясь, четко и открыто поддержали Украину и выбрали сторону добра, а не зла. Отрадно, что сегодня сердца наших народов - украинцев, литовцев, свободных белорусов - бьются в едином ритме, что мы разделяем горе украинцев и празднуем их победы как свои", - отмечает Шимоните в своем поздравлении.
Шимоните пожелала белорусам не терять терпения и веры в победу свободной Беларуси, а также заверила, что Литва видит и поддерживает постоянную борьбу свободомыслящих белорусов за свободу.
Премьер добавила, что должностные лица Литвы на всех международных форумах выражают поддержку требованиям белорусов прекратить репрессии, освободить и реабилитировать политзаключенных и своевольно задержанных лиц в Беларуси, а также как можно скорее провести свободные и честные выборы.
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