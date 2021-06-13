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Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает портал naviny.by.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© Scanpix

По словам Шимоните, белорусский режим недавно пообещал наводнить Европу нелегалами.

Глава правительства Литвы заявила, что угон самолета Ryanair свидетельствует об игнорировании белорусским режимом международных норм. Шимоните призвала к скорейшему введению Евросоюзом четвертого пакета санкций и без промедления — пятого.

Себастьян Курц поблагодарил Шимоните за поддержку белорусской оппозиции.

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"Мы требуем свободных и честных президентских выборов и немедленного освобождения журналиста [Романа Протасевича], задержанного после принудительной посадки самолета", — сказал Курц.

Он заявил о поддержке новых санкций против белорусских властей, сообщает БелаПАН.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, а после международной реакции на принудительную посадку пассажирского лайнера и введения новых санкций, этого делать не будет.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на прошлой неделе сказала, что в переправке нелегалов через границу могут участвовать белорусские пограничники, и это сознательная политика Минска в отношении нашей страны.

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