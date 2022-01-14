"По нашим данным, (поток мигрантов в Беларусь – BNS) прекратился. (...) Режиму не удается его организовать", – сказала премьер журналистам в пятницу.

По ее словам, в полночь завершится объявленное Литвой на границе чрезвычайное положение, контроль на границе будет обеспечиваться так же, как и прежде.

"Пока будем контролировать так, как это делали до объявления чрезвычайного положения. (...) Этот алгоритм известен, поскольку по нему мы действовали не один месяц", – рассуждала премьер.

При этом она не исключила возможности того, что ЧП может быть объявлено вновь.

"Если ситуация будет меняться, если будем видеть, что кому-то показалось, что Литва снизила уровень собственной бдительности и меньше нацелена защищать границы ЕС, то тогда обратимся в Сейм по вопросу введения нового чрезвычайного положения, это возможно", – сказала И. Шимоните.

По словам премьера, в Беларуси сейчас находятся 1,5–2 тыс. мигрантов, которые не вернулись в страны просихождения, и в будущем они могут попытаться пересечь границу Беларуси с Литвой, Латвией или Польшей.

В ноябре прошлого года Сейм Литвы объявил режим ЧП на приграничных с Беларусью территориях, а также в местах расселения нелегальных мигрантов в Кибартай, Медининкай, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

В Литву в прошлом году проникли более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.