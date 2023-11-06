Премьер-министр Литвы: посол Баярунас написал письмо очень странного жанра

"Я так понимаю, посол написал письмо очень странного жанра (...). Он обратился к президенту с просьбой о проведении какого-то независимого расследования. Президент не уполномочен это делать, и президентской канцелярии это известно. Но тогда президентская служба переслала это письмо в правительство, указав "пересылаем письмо посла и просим оценить возможности", – сказала Шимоните.
"Это типичная бюрократическая формулировка с просьбой рассмотреть и решить – где какую печать поставить и как делать", – отметила она.
Премьер заметила, что независимое расследование не может провести ни президентская служба, ни правительство.
Она также убеждена, что проведенная МИД служебная проверка была проведена по всем действующим правилам.
"В моем понимании, выводы расследования, проведенного МИД достаточно понятные", – подчеркнула Шимоните.
Она сказала, что сейчас не может сказать, каким может быть способ решения сложившейся ситуации. Поэтому лучше всего ждать.
"Может, появится какое-то решение. Я обычно придерживаюсь такой установки, что если не знаешь, что делать, надо подождать, и какое-то решение появится", – сказала премьер, подчеркнув, Что "будет ждать, сколько потребуется".
Она заметила, что эту ситуацию не стоит оценивать как войну между президентской службой и правительством. "(...) В моем представлении проблема достаточно ясна - это проблема трудовой этики", – сказала Шимоните.
Напомним, что 13 работников посольства обвинили Баярунаса в моббинге. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис решил вызвать Баярунаса для консультаций в Литву: здесь он будет находиться, "пока не восстановят конструктивную и продуктивную работу посольства". Баярунас уверяет, что его используют в политических играх и он страдает из-за того, что является требовательным руководителем.