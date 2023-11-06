Премьер-министр Литвы: посол Баярунас написал письмо очень странного жанра

Решение президентской службы перенаправить в правительство заявление с просьбой о проведении независимого расследования по вопросу не было ли психологического насилия в отношении посла Литвы в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса, которого работники посольства обвинили в моббинге, - это типичная бюрократия, сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она обратила внимание на то, что у правительства нет полномочий на проведение такого рода расследования. Поскольку ни одна из сторон не намерена отступать, а президентская служба уверяет, что непонятно, сколько еще будет тянуться такая ситуация, Шимоните сказала, что будет ждать столько, сколько потребуется.