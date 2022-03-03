"После утверждения санкций в масштабе ЕС, по правде говоря, решение правительства уже не важно. Поскольку установлены санкции, они действуют в обязательном порядке", - сказала на пресс-конференции в четверг Шимоните.

Премьер отметила, что юридический спор рассмотрит суд, однако она выразила сомнение, что по этому вопросу осталось "много судопроизводства", так как запрет ЕС на экспорт калийных удобрений создает такую же ситуацию, какую создало постановление правительства.

Министр транспорта Марюс Скуодис сказал BNS, что никаких возможностей для транзита белорусских удобрений через Литву не осталось.

"2 марта ЕС принял регламент, которым запрещена транспортировка удобрений из Беларуси. Регламент применяется напрямую, а это значит, что не нужно никаких дополнительных решений, и транспортировка удобрений через территорию ЕС запрещается с сегодняшнего дня автоматически во всем ЕС. Иными словами, никаких возможностей для транзита белорусских удобрений через Литву больше нет", - сказал Скуодис в четверг BNS.

Правительство ранее планировало предложить Сейму поправки к законам об остановке транзита калийных удобрений, однако впоследствии было объявлено, что в договоре о действии ЕС есть определенные ограничения. Поэтому правительство призвало Брюссель включить "Беларуськалий" в санкционный список ЕС - оно сочло, что это будет оптимальным решением по остановке транзита удобрений.