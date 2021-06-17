Премьер-министр Литвы посетит с официальным визитом Латвию

Это будет первый визит И. Шимоните в Латвию на премьерском посту.
На встречах с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, главой парламента Инарой Мурниеце, премьером Кришьянисом Кариньшем будут обсуждаться возможности развития стратегических двухсторонних отношений, повестки работы ЕС и НАТО, вопросы облегчения поездок граждан стран и контроля над пандемией COVID, сообщило правительство Литвы.
Премьер также обсудит угрозы Белорусской АЭС для всех граждан ЕС, вопросы реализации стратегических транспортных и энергетических проектов.
На встречах речь пойдет о едином ответе на агрессивные действия Беларуси и России, поддержке Украины, укреплении инициативы Восточного партнерства, вызовы, которые исходят от Китая.
Глава правительства Литвы почтит память погибших за свободу Латвии и жертв оккупации в этой стране – возложит цветы к Памятнику свободе в Риге, почтит память жертв советской оккупации у мемориала Латвийского музея оккупации.
В рамках двухдневного визита И. Шимоните посетит Литовскую среднюю школу Риги, встретится с представителями литовской общины в Латвии.
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