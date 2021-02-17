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После заседания правительства Литвы, которое состоялось в среду, сообщили, что на следующей неделе карантин будет продлен, только изменятся некоторые его условия. На пресс-конференции после заседания премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что с 1 марта карантин точно не отменят.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Понятно, что с 1 марта мы не сможем полностью отменить карантин, поскольку ситуация не будет достаточно хорошей", – сказала Шимоните.

Она заметила, что на следующей неделе будут решать, какие карантинные ограничения останутся в силе, а какие отменят.

"Перемен может быть немало, если ситуация будет развиваться в положительном ключе, то все дискуссии состоятся в следующую среду", – сказала глава правительства.

По ее словам, на следующей неделе, возможно, хорошие новости ждут и представителей сферы культуры.

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