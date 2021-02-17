"Понятно, что с 1 марта мы не сможем полностью отменить карантин, поскольку ситуация не будет достаточно хорошей", – сказала Шимоните.
Она заметила, что на следующей неделе будут решать, какие карантинные ограничения останутся в силе, а какие отменят.
"Перемен может быть немало, если ситуация будет развиваться в положительном ключе, то все дискуссии состоятся в следующую среду", – сказала глава правительства.
По ее словам, на следующей неделе, возможно, хорошие новости ждут и представителей сферы культуры.
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