"Понятно, что с 1 марта мы не сможем полностью отменить карантин, поскольку ситуация не будет достаточно хорошей", – сказала Шимоните.

Она заметила, что на следующей неделе будут решать, какие карантинные ограничения останутся в силе, а какие отменят.

"Перемен может быть немало, если ситуация будет развиваться в положительном ключе, то все дискуссии состоятся в следующую среду", – сказала глава правительства.

По ее словам, на следующей неделе, возможно, хорошие новости ждут и представителей сферы культуры.