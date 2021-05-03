Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что инициаторами охлаждения отношений с Россией были не другие страны, а сама Россия, проводящая угрожающую соседям империалистическую политику, поэтому необходимо предпринимать конкретные действия в целях укрепления безопасности на восточном фланге НАТО и ЕС.

"У нас нет иллюзий, что мы может ожидать какого-то чуда и каких-то перемен, пока в Кремле тот режим, который есть, чьи цели не только усиливать напряжение, но также усиливать напряжение и между нашими двумя странами и в ЕС, подвергать сомнению ценности ЕС, одновременно храня в ЕС свои активы, посылая на лечение своих тещ и на учебу - своих детей, т.е. пользуясь всеми этими достижениями (...) Это цинично и манипулятивно", - заявила И. Шимоните в воскресенье на совместной пресс-конференции премьеров Литвы и Польши.

"Поэтому наша задача, особенно учитывая наше географическое положение, - это и самим себя укреплять, и друг друга, и давать ответ демократического мира на все недемократические усилия", - добавила она.

По мнению И. Шимоните, уже не первый раз напряжение в регионе усиливается из-за действий России.

"Так уж случилось, что это не первый раз, когда ощущается усиление напряжения - была Грузия, был Крым, были другие эпизоды, когда у кого-то были иллюзии. У нас их всегда было очень мало. И из-за своего исторического опыта. И из-за тех же самых причин, должно быть, и наша республика двух народов, и ее Конституция не смогли пережить такой расцвет, которого были достойны", - добавила глава правительства Литвы.





По мнению М. Моравецкого, НАТО и другие евроатлантические организации - это хороший ответ на агрессивные действия России.

"Наш сильный голос, которые слышен в Европе, других столицах стран НАТО, звучит громко. Мы уверены, что нужно усиливать не только риторику, но и предпринимать конкретные действия для усиления безопасности на восточном фланге НАТО и ЕС. Не мы являемся инициаторами охлаждения отношения (с Россией - BNS). Но мы не можем допустить того, чтобы нарушались права человека, проводились агрессии, гибридные атаки, звучали угрозы", - добавил премьер Польши.

По словам М. Моравецкого, взгляды Литвы и Польши во многом совпадают, когда речь заходит об оценке угроз с Востока.

Премьеры обеих стран подчеркивали сотрудничество в области безопасности и обороны.

"Защищая свои интересы, защищая свои ценности, мы интенсивно сотрудничали. Интенсивны и контакты военных представителей, министров обороны, министров иностранных дел. Мы согласовываем и действия, и позиции. Однако согласовывать даже нечего, так как взгляды - идентичные", - подчеркнула И. Шимоните.

Она заявила, что встречу с польским коллегой начала не с пандемии, вакцинации или экономики, а с ситуации с безопасностью.

По мнению М. Моравецкого, в ходе обсуждения сохранения стабильности в регионе были затронуты и события в Беларуси, Украине.

"Мы поддерживаем белорусов и украинцев в борьбе за их безопасность", - подчеркнул премьер Польши.