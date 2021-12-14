Премьер-министр Литвы озвучила решение: правительство продолжит работу в прежнем составе

В сообщении правительства сказано, что состав действующего правительства не изменится.

Первый год работы правительства был нелегким. Правящее большинство немногочисленное, поэтому принятие многих решений с момента утверждения программы правительства было связано с вызовами. Объективная реальность, в условиях которой приходится работать – не прекращающаяся пандемия covid 19 и организованный А.Лукашенко поток мигрантов, направленный на оказание давление на ЕС – диктует свои вызовы и заставляет большую часть времени уделять решению этих проблем. Несмотря на это, правительству все же удалось принять и начать осуществление большей часть мер программы, запланированных на этот год. Я считаю это большой победой.

В начале своей работы правительство поставило перед собой задачу избегать "тени" коррупции, непотизма, конфликта интересов, при принятии решений опираться на первенство общественного интереса и ценности либеральной демократии.

И все же, не все получилось так, как хотелось бы и не во всех случаях мы смогли обеспечить быстрое и однозначное объяснение принятых решений. Такая ситуация сложилась недавно, когда в сиу разных решений ЕС и США в отношении продукции "Белкалия" возникли вопросы в связи с тем, может ли "ЛЖД" перевозить удобрения этой компании.

Подчеркиваю, правительство последовательно поддерживало, а чаще всего само активно добивалось введения санкций в отношении режима А.Лукашенко и никогда не добивалось исключения из санкционного списка отдельных товаров/субъектов – даже в тех случаях, когда это означало отказ от коммерческих отношений. Поэтому подозрения, будто правительство хотело любой ценой сохранить перевозку товаров, которые пока не включены в европейский санкционный список, безосновательны – с самого начала срока полномочий вопрос диверсификации перевозок и снижения рисков, связанных со сделками с субъектами, не входящими в пространство, где превыше всего стоят законы, были в числе главных задач государственных компаний.

После того как были объявлены санкции США, которые прямо не влияют на литовские субъекты, но могут сказываться косвенно, главной задачей было найти наименее рискованный способ прекращения неоднозначных отношений "ЛЖД" с "Белкалием". Государственные ведомства консультировали "ЛЖД" и оказывали компании помощь в подготовке к воздействию этих санкций, однако ни госведомствам, ни компании не удалось справиться с вопросом как и в какие сроки удастся расторгнуть эту сделку. Это ущерб репутации, который я признаю, о котором сожалею.

Двое членов правительства подали мне заявления об отставке, чтобы взять на себя вину за этот ущерб. Я ценю готовность министров принять ответственность, но не могу с этим согласится. Не только потому, что, как выяснилось министерствам пришлось действовать в условиях получения не всей информации, но и потому, что наименее рискованный для государства путь отказа от перевозки грузов еще надо обозначить, а отставки в этом не помогут. Поэтому заявления министров об отставке президенту я передавать не буду, сегодня вечером я убедила министров забрать заявления.

Я надеюсь, что не позже 31 января будут представлены все национальные решения этой ситуации, гарантирующие интересы нацбезпасности страны и снижающие до минимума финансовые риски. Вместе с тем на уровне ЕС будут представлены предложения по дальнейшим секторным санкциям в отношении белорусского режима и их синхронизации с санкциями США.

Публично звучали заявления о разочаровании стратегических партнеров. У меня нет оснований заявлять об этом, я не знаю, на каком основании делают такие заявления. Мне ничего не известно о каких-то обсуждениях этих вопросов в ЕС или в США, и в ведомствах других партнеров, а сотрудничество есть и такое же искреннее и интенсивное, каким было в течение всего года.

Я серьезно и искренне обдумала и вопрос своей личной ответственности. Я ее понимаю. Но сейчас в парламенте нет никакой реальной альтернативы большинству, которая могла бы стать лидером и представить свою программу Литве. Фракции правящего большинства сегодня единодушно поддержали предложенный правительством бюджет на следующий год и другие связанные с этим решения. С учетом обострения геополитической ситуации и продолжающихся вызовов, связанных с ковидом и миграцией, было бы безответственно рисковать неопределенностью, которую вызвала бы уже сама попытка формирования нового большинства или значительного изменения состава правительства. Поэтому правительство продолжит свою работу в прежнем составе, будет сотрудничать с другими ведомствами, как это предусмотрено в Конституции Литвы. Мы по-прежнему будем прилагать все усилия для осуществления обязательств в рамках программы XVIII правительства.