Премьер-министр И. Шимоните сообщила, что уже есть публичный ресурс, где можно следить за актуальной информацией о процессе вакцинации, где данные представлены в различных разделах.

По ее словам, пока количество вакцин невелико, цифры не впечатляют, но важно, что процесс ускоряется.

"Я хотела бы напомнить тем, кто недоволен, что "мало вакцин", о том, что полгода назад никто не верил, что теперь у нас будет не просто вакцина, а все три (включая Astra Zeneca, которая еще не зарегистрирована в ЕС). Понятно, что когда только созданный предмет утверждается как пригодный для использования, который нужен всем одновременно, ни один производитель даже близко не может удовлетворить потребность без дополнительных производственных мощностей. Но это также происходит - по крайней мере, Pfizer намеревается очень существенно и быстро их расширять", - пишет премьер.

И здесь же она не жалеет критики в адрес тех, кто был привит, хотя вакцины им не предназначались. В последнее время в СМИ было много таких историй.

"В этих разделах вы не увидите истерий, которые мы видим почти каждый день, о том, что та или иная вакцина, возможно, досталась ​​кому-то, кому не должна была, основываясь на порядке приоритетности. И мне очень жаль, что в очередной раз кому-то в Правительстве придется отвечать на вопросы, как мы это оцениваем? Как можно оценить подорванное доверие, которое в таком случае только и может проявиться в отношении руководителей учреждений, ведь ни у госканцелярии, ни у министерства нет возможности составлять десятки тысяч списков прививок и лично проверять, есть ли у вакцинированного "талончик". Руководители учреждений несут ответственность не только перед общественностью за правильное использование вакцин, полученных за счет налогоплательщиков, но и перед своими коллективами - действовать прозрачно и ясно, обсуждать конкретные приоритеты с людьми, которыми они руководят, или их представителями. И те резервные списки, которые необходимы, если кто-то отказывается или не может сделать прививку, тоже должны быть составлены прозрачно", - говорит И. Шимоните.

Она говорит, что больше удивляет даже не это.

"(..) Вера в то, что можно каким-то образом скрыть проступки или, возможно, даже "договориться" со СМИ о том, чтобы никто ничего не писал, не является детской наивностью. На протяжении первой волны в СМИ мелькала информация медиков о средствах защиты, а руководители учреждений часто объясняли, что всего хватает. Такое невозможно скрыть и даже не стоит пытаться. Тогда вам не придется общаться с журналистами так, что при чтении диалога у вас начнут болеть зубы", - говорит премьер.

По словам И. Шимоните, "часто в системах образования, здравоохранения и социальной защиты на руководителей перекладывают ответственность, не предлагая при этом ничего, а только право быть наказанным, если чего-то не хватает. Однако, когда ресурсы предоставляются, руководитель обязан использовать их таким образом, чтобы решения были понятными и объяснимыми. Медики, работающие на передовой коронавируса, в приоритете не просто так. Дальше последуют и другие приоритеты, которые еще не определяются возрастом, единственным объективным и не поддающимся интерпретации критерием. Все они требуют большой ответственности со стороны лиц, утверждающих конкретные списки тех, кто должен быть привит, чтобы не нарушить процесс вакцинации, и чтобы органы власти, которым одновременно приходится заниматься многими другими вопросами, были вовлечены в требующие времени расследования. Если вас пригласили на вакцинацию, даже если вы знаете, что, вероятно, вас не должно быть в списке, подумайте, очень ли вам хотелось бы видеть незнакомые номера в своем телефоне и выяснять, как объяснить свой успех".



