Премьер-министр Литвы обсудила с Ангелой Меркель сотрудничество в поставках вакцины

Согласно сообщению правительства Литвы, И. Шимоните подчеркнула, что необходимо и далее призывать фармацевтические компании к прозрачным и надежным поставкам в страны-члены Евросоюза.
"Литва заинтересована в тесном сотрудничестве стран и ведомств Евросоюза в обеспечении вакцинами и в координации действий для предотвращения распространения мутаций вируса", - заявила глава правительства Литвы.
На прошлой неделе британско-шведская компания AstraZeneca объявила, что из-за проблем на одном своем заводе в Европе этой зимой она сможет поставить в Евросоюз лишь четверть от обещанного количества вакцин.
В воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что компания AstraZeneca согласилась увеличить на 30% поставки в Евросоюз. Канцлер Германии созвала национальную конференцию с производителями вакцин.
И. Шимоните и А. Меркель также обсудили реализацию многолетнего бюджета ЕС. Согласно пресс-релизу правительства, премьер Литвы подчеркнула необходимость в переговорах с Европейским парламентом сохранить надлежащее финансирование проекта Rail Baltica из фонда финансирования инфраструктурных проектов Европы.
Она говорила и о необходимости ускорения проекта по синхронизации электропередач, чтобы он был реализован в срок или даже раньше.
И. Шимоните также подчеркнула, что необходима "твердая и единая позиция Евросоюза в отношении России", а также "вытекающие из этого конкретные действия".
Она также добавила, что страны-члены ЕС должны координировать действия для того, чтобы преградить дорогу вмешательству во внутренние дела посредством пропаганды и дезинформации.
Что касается ситуации в Беларуси, то в разговоре было отмечено, что необходимо продолжать давление на режим и оказывать эффективную помощь белорусам. Было обращено внимание на влияние России на Беларусь, которое оказывается и путем таких геополитических проектов, как небезопасная атомная электростанция Белорусская АЭС в Островце.
В этом году отмечается 30-летие восстановления дипломатических отношений с Германией.
В настоящее время планируется визит И. Шимоните в Германию по приглашению канцлера. Он состоится, как только позволят условия пандемии.
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