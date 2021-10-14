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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что применяемый в Литве акциз на дизельное топливо значительно ниже, чем на бензин и один из самых низких в Евросоюзе, это побуждает жителей покупать загрязняющие окружающую среду автомобили.
Atėjus šalčiams prasideda dyzelinių automobilių problemos
Atėjus šalčiams prasideda dyzelinių automobilių problemos
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Глава правительства 14 октября отметила, что планы в связи с повышением акциза - это не идеи правительства, это средство, необходимое для осуществления "зеленого" курса Евросоюза. По словам Шимоните, парламенту предложат не только вопрос повышения акциза, но и другие решения для достижения обязательств ЕС.

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"Мы не говорим о том, что что-то вступит в силу с 1 января, это не является составной частью бюджета на следующий год, но парламент представят несколько поправок к законам, основная цель которых - осуществление того, о чем договорился ЕС – в 2055 году экономика ЕС должна быть нейтральной для климата", – сказала премьер.

"Поскольку транспорт в Литве - это тот сектор, в котором выбросы за последние 15 лет лет значительно увеличились, здесь их придется значительно ограничить, для этого в том числе будут использованы и налоговые меры", – прибавила Шимоните.

Подобную рекомендацию Литве представила и Организация европейского экономического сотрудничества.

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