Глава правительства 14 октября отметила, что планы в связи с повышением акциза - это не идеи правительства, это средство, необходимое для осуществления "зеленого" курса Евросоюза. По словам Шимоните, парламенту предложат не только вопрос повышения акциза, но и другие решения для достижения обязательств ЕС.
"Мы не говорим о том, что что-то вступит в силу с 1 января, это не является составной частью бюджета на следующий год, но парламент представят несколько поправок к законам, основная цель которых - осуществление того, о чем договорился ЕС – в 2055 году экономика ЕС должна быть нейтральной для климата", – сказала премьер.
"Поскольку транспорт в Литве - это тот сектор, в котором выбросы за последние 15 лет лет значительно увеличились, здесь их придется значительно ограничить, для этого в том числе будут использованы и налоговые меры", – прибавила Шимоните.
Подобную рекомендацию Литве представила и Организация европейского экономического сотрудничества.
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