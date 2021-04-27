"Я это оцениваю как неизбежность, поскольку в выходные значительно ухудшилась ситуация в больницах Вильнюсского региона. У нас мало мест в реанимации, чтобы их было больше, надо останавливать предоставление плановой помощи, а это очень плохо", – сказала Шимоните.
По этой причине, сказала премьер, и пришлось перераспределять вакцину, больше направить в Вильнюс.
"Чтобы несколько снизить напряжение, мы на этой неделе направили в этот регион больше вакцины, чтобы можно было привить как можно больше людей", – сказала премьер.
Шимоните сказала, что ухудшение в Вильнюсе было резким, поэтому для некоторых муниципалитетов перераспределение могло быть неожиданным.
"При COVID-19 таких неожиданных моментов бывает много. (…) Я боюсь, что у нас нет возможности за две недели предупредить о переменах", – сказала глава правительства.
Она отметила, что количество поступающей вакцины пока недостаточное.
Шимоните указала, что есть несколько способов решения проблемы.
"Есть организационные меры, их Минздрав принимает вместе с больницами – открывают новые койки. Есть еще резерв, еще ситуация не как в декабре, но в реанимациях ситуация сложная, а койки в реанимации новые легко не оборудуешь", – сказала премьер.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы о перераспределении вакцины: это неизбежно (50)
Мэры некоторых городов Литвы возмущены процессом...
С мая в Литве меняется порядок продажи автомобилей (7)
С 1 мая 2021 года в Литве меняется порядок приобретения и...
Россия-Украина: учения закончились, война продолжается (125)
Небывалое, до 150 000 личного состава, накопление...
Премьер Литвы: решение по "паспорту возможностей" может появиться на этой неделе (32)
Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что решение...
Коронавирус в Литве: 1031 новый случай, скончались 13 человек (9)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 1031 новый случай...