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Мэры некоторых городов Литвы возмущены процессом перераспределения вакцины, однако премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что такой шаг был неизбежным. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Вильнюсе очень сложная, поэтому больше вакцины надо направить в столицу.

"Я это оцениваю как неизбежность, поскольку в выходные значительно ухудшилась ситуация в больницах Вильнюсского региона. У нас мало мест в реанимации, чтобы их было больше, надо останавливать предоставление плановой помощи, а это очень плохо", – сказала Шимоните.

По этой причине, сказала премьер, и пришлось перераспределять вакцину, больше направить в Вильнюс.

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"Чтобы несколько снизить напряжение, мы на этой неделе направили в этот регион больше вакцины, чтобы можно было привить как можно больше людей", – сказала премьер.

Шимоните сказала, что ухудшение в Вильнюсе было резким, поэтому для некоторых муниципалитетов перераспределение могло быть неожиданным.

"При COVID-19 таких неожиданных моментов бывает много. (…) Я боюсь, что у нас нет возможности за две недели предупредить о переменах", – сказала глава правительства.

Она отметила, что количество поступающей вакцины пока недостаточное.

Шимоните указала, что есть несколько способов решения проблемы.

"Есть организационные меры, их Минздрав принимает вместе с больницами – открывают новые койки. Есть еще резерв, еще ситуация не как в декабре, но в реанимациях ситуация сложная, а койки в реанимации новые легко не оборудуешь", – сказала премьер.

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