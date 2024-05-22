2024.05.22 16:02

Премьер-министр Литвы о намерениях Кремля: это – очередная провокация

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что намерения Москвы по перекраиванию морских границ с Литвой и Финляндией являются очередной провокацией.

„Я бы расценила это так, как сказано в официальном заявлении МИДа – это просто провокация из арсенала гибридных действий. Чтобы создать впечатление, будто мы не понимаем, что происходит, и поэтому испугались“, – заявила премьер-министр агентству Elta в среду.

„Наши границы – это границы НАТО. Министерство иностранных дел сделает свою работу, будет вызван поверенный и ему будет высказано всё, что мы об этом думаем. Мы также координируем свои действия с коллегами (по Альянсу) – как по поводу оценки, так и по поводу ответа“, – добавила глава правительства.

Опираясь на проект постановления правительства, опубликованный на портале правовых актов, издание The Moscow Times сообщает, что Российские власти в одностороннем порядке решили изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Ягры, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к поставлению кабмина.

На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Реагируя на ситуацию в среду в МИД был вызван представитель России для подробного разъяснения ситуации.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии