2024.06.25 14:22

Премьер-министр Литвы о годовом докладе президента: почти немыслимо ничего не услышать о внешней политике

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Премьер-министр Литвы
Премьер-министр Литвы
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Премьер-министр Ингрида Шимоните удивлена ​​тем, что в ежегодном докладе президента Гитанаса Науседы, зачитанном в Сейме во вторник, вопросам внешней политики было уделено минимальное внимание. По мнению главы правительства, это свидетельствует о том, что все выступление главы государства было сведено к внутриполитической повестке.

„Должна сказать, что на этот раз я была очень удивлена, потому что почти немыслимо в ежегодном докладе президента ничего не услышать о внешней политике и, может быть, каких 2-2,5 процента – об обороне и национальной безопасности“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме во вторник.

Однако премьер-министр не удивилась, что и в этом году в ежегодном докладе глава государства выразил удовлетворенность хорошими решениями властей и ведомств, но, по ее словам, умолчал о том, чьими усилиями достигнут такой прогресс.

„Очевидно, что это был доклад о внутриполитической повестке – практически на 100 проц. А тот жанр, что все хорошее, что происходит в стране, потому что действительно был упомянут ни о один момент, который произошел, был исправлен или решен, или то, что улучшается, – как-то всё время в этих докладах почему-то умалчивается, кто эти все вещи делает. Такое ощущение, что они как-то сами собой происходят, может быть, президент их единолично делает, не знаю“, – иронизировала политик.

В конце ежегодного доклада лидер страны уделил внимание скандалу, в котором оказалась замешана ушедшая в отставку министр Моника Навицкене.

„Здесь, уважаемые, я собирался поставить точку. К сожалению, последние события не позволяют сделать это. Как получилось, что мы опустили планку связей с бизнесом настолько низко, что, когда факт поездки с человеком с криминальным прошлым становится достоянием общественности, всё, что способны сказать, так это давно неслыханное „министр не виновата, виновато окружение“, – заявил Г. Науседа, завершая ежегодный доклад в Сейме.

Комментируя эти слова президента, И. Шимоните напомнила Г. Науседе о посещении им и бывшим послом в Лондоне Эйтвидасом Баярунасом мюзикла „Призрак оперы“, в результате чего глава государства был признан Главной комиссией по служебной этике (ГКСЭ) нарушившим закон.

„Я не буду много комментировать о госпоже Навицкене. Ограничусь замечанием, что президент даже не пытался быть одинаково справедливым ко всем (...). И, наконец, вспоминая его собственную историю с „Призраком Оперы“ и решение служебной комиссии по этике, которое в свое время было принижено или это решение было названо несерьезным и как-то недостойным внимания, – то мне кажется, в таких случаях справедливость следует соблюдать относительно всех. Тем более, что того требует и присяга президента“, – отметила премьер-министр.

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