Премьер-министр Литвы о годовом докладе президента: почти немыслимо ничего не услышать о внешней политике

„Должна сказать, что на этот раз я была очень удивлена, потому что почти немыслимо в ежегодном докладе президента ничего не услышать о внешней политике и, может быть, каких 2-2,5 процента – об обороне и национальной безопасности“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме во вторник.

Однако премьер-министр не удивилась, что и в этом году в ежегодном докладе глава государства выразил удовлетворенность хорошими решениями властей и ведомств, но, по ее словам, умолчал о том, чьими усилиями достигнут такой прогресс.

„Очевидно, что это был доклад о внутриполитической повестке – практически на 100 проц. А тот жанр, что все хорошее, что происходит в стране, потому что действительно был упомянут ни о один момент, который произошел, был исправлен или решен, или то, что улучшается, – как-то всё время в этих докладах почему-то умалчивается, кто эти все вещи делает. Такое ощущение, что они как-то сами собой происходят, может быть, президент их единолично делает, не знаю“, – иронизировала политик.