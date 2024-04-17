Премьер-министр Литвы о финансировании обороны: будет создан специальный фонд

По ее словам, тогда правительство сможет предложить источники финансирования, а больше встреч с политическими партиями и представителями бизнеса в нынешнем формате по этому вопросу премьер-министр не планирует.
"В будущем, вероятно, правительство будет обязано представить другие предложения. Если они не найдут поддержки в парламенте, то нам придется вернуться к этим вопросам когда-нибудь позже. (…) Встреч в таком формате больше не будет, думаю, все проделали большую работу и всем большое спасибо. Особенно нашим коллегам не из политической сферы. (…) Я думаю, что абсолютное большинство понимает нужды, о чем идет речь", - сказала И. Шимоните журналистам в среду после третьей встречи с политическими партиями и представителями бизнеса по поводу дополнительного финансирования обороны.
"Всегда звучало пожелание внести четкость, что эти изменения касаются именно финансирования обороны, поэтому Минфин работает над подготовкой закона о специальном фонде, который мог бы аккумулировать эти средства. Тогда правительство внесет в Сейм предложение о создании такого фонда и предусмотрении источников его финансирования", - сказала она.
И. Шимоните сказала, что рада, что на этот раз во встрече приняли участие представители оппозиции. По ее словам, политики, представители бизнеса и неправительственные организации склонны договариваться о дополнительном финансировании обороны путем повышения налога на прибыль.
"Я не могу сказать, что у нас есть вся картина, но какая-то ее часть у нас есть. (…) Поскольку за время до наших встреч члены Трехстороннего совета и представители неправительственных организаций оценивали гипотетические варианты, которые были менее приемлемы, а которые вообще неприемлемы, то у нас есть несколько предложений, с которыми можно жить. Это констатировала немалая доля людей за столом", - сказала премьер.
"Прежде всего, речь идет о дополнении к налогу на прибыль, которое могло бы пойти на финансирование обороны и некоторых подобных вещах, таких как индивидуальная деятельность. (…) Это не решение всей задачи и на данном этапе, услышав более конкретные высказывания коллег относительно того, что может быть приемлемо (…) мы будем двигаться вперед", - пояснила она.