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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после встречи с представителями сферы торговли в пятницу сказала, что дискуссии продолжатся, а в понедельник правительство утвердит план по ослаблению условий карантина – только после этого выяснится, какие решения могут быть приняты.

Она повторила, что из-за того, что затянулись дискуссии с экспертами и появилась необходимость уточнить некоторые установки, поэтому решения пока не были приняты.

"Я убеждена, что в понедельник мы примем такой план и в зависимости от этого сможем принимать решения, на каких условиях, когда будет обновлена какая деятельность", – сказала Шимоните.

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"Дискуссий не может не быть, у правительства был план, планировали на этой неделе обсудить график (...)", – продолжила она.

На вопрос, могут ли торговцы надеяться на какие-то решения на следующей неделе, она ответила: "Это решает правительство, когда оно примет решение, скажу. Когда это будет, увидим, когда правительство примет решение(...)".

Она подтвердила, что правительство слышит о проблемах самозанятых, которые не могут прожить на 260 евро в месяц. "Если будет так, что ограничения затянутся из-за ухудшения положения, я не исключаю, что мы попросим парламент изменить размер выплат", - сказала премьер Литвы.

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